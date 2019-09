Saint-Louis-du-Ha! Ha! adopte sa nouvelle politique environnementale

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a adopté sa nouvelle politique environnementale afin de concrétiser un milieu de vie où la nature, l’urbanisation et le milieu agricole cohabitent et interagissent harmonieusement, et ce, au bénéfice des générations présentes et futures.

À travers cette Politique, la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! réaffirme son intention de mettre de l’avant une planification axée sur le développement durable et bien ancrée dans les préoccupations actuelles. Elle entend contribuer activement à l’effort global en matière de protection de l’environnement, notamment par l’entremise de l’innovation, de la protection des richesses naturelles de son territoire, de la mobilisation de l’ensemble de la collectivité autour de la question environnementale et, également, de la hausse de la qualité de vie de sa population d’aujourd’hui et de demain.

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! choisit de mettre en œuvre sa Politique environnementale selon cinq grandes thématiques: l’air et changements climatiques ; l’eau; l’énergie renouvelable; les matières résiduelles; la nuisance et bruits et les sols et la biodiversité.

Pour conclure, la Politique environnementale s’inscrit dans un courant de changement pour la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! La Municipalité se lance dans une nouvelle phase de son développement et doit faire des choix stratégiques pour sa pérennité, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie de la collectivité. Déjà, de nombreux efforts sont en cours et la Politique environnementale souligne la volonté de la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! de poursuivre son engagement