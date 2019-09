Réouverture de l’atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du-Loup

Les membres de l’Atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du-Loup ont retrouvé leurs amis pour bricoler le bois. Le samedi 14 septembre, on a procédé à une réouverture officielle avec la participation de la mairesse Sylvie Vignet.

Rappelons que suite à des dommages causés par un début d’incendie en mai 2018, les activités de l’atelier ont été interrompues durant plus d’un an. La réfection des lieux a notamment permis un agrandissement de l’espace disponible.

Les membres du conseil d’administration sont toutefois demeurés actifs. Ils se sont affairés à la gestion d’une subvention reçue du Secrétariat des ainés, ont doublé le membership, fait l’acquisition de nouveaux outils, dont un tour à bois, et planifié des activités de formation.

«L’objectif au départ était de contrer la solitude chez les hommes de 50 ans et plus, d’avoir un lieu de rencontre avec quelque chose qui les attire», a expliqué Alain Courcy, président du conseil d’administration. Maintenant, l’atelier est également ouvert aux femmes et aux jeunes de 18 ans et plus. «La Ville de Rivière-du-Loup a fait des services communautaires une priorité. L’Atelier de menuiserie communautaire permet des échanges entre les individus, de créer des liens», a commenté la mairesse Sylvie Vignet.

L’atelier est situé au sous-sol de la Maison des Jeunes de Rivière-du-Loup, au 81-A, rue Frontenac. Cette proximité a d’ailleurs ouvert la voie à une collaboration entre les deux organismes pour la réalisation d’une plateforme pour les musiciens utilisée lors de soirées à la Maison des Jeunes. Un autre projet est sur la table de travail des membres de l’Atelier, cette fois pour la Maison des Jeunes de Cacouna.

L’Atelier de menuiserie communautaire compte maintenant 50 membres. L’espace de travail peut accueillir une dizaine de personnes à la fois. «Il y a des membres qui peuvent venir seulement quelques fois par année, ç’a toujours bien été», a souligné le président. On y réalise des projets personnels ainsi que des projets communautaires pour des organismes sans but lucratif.

L’atelier est donc ouvert aux hommes et aux femmes de 18 ans et plus, avec ou sans expérience en menuiserie, les mardis et jeudis en après-midi pour les hommes de 50 ans et plus, et les mercredis soirs et samedis en après-midi pour tous les membres. Pour faire suite à cette réouverture, une formation sera donnée aux membres, par petits groupes de dix personnes, avec également des démonstrations.