Le Marché de Noël de L’Isle-Verte de retour les 23 et 24 novembre

C’est avec fébrilité que le comité organisateur du Marché de Noël de L’Isle-Verte a entamé la préparation de la 18e édition, qui aura lieu les 23 et 24 novembre. Depuis 2002, un comité formé de bénévoles prend en charge cet évènement qui rassemble maintenant plus de 35 exposants et des visiteurs venant de toute la région.

Le Marché s’adresse aux artistes et artisans du Bas-Saint-Laurent, qui exercent un métier d’art de produits classés dans l’une des 6 catégories suivantes : agroalimentaire, bijoux, peinture et art visuel, art textile, produits naturels et artisanat. Il peut s’agir d’artisans professionnels, d’ateliers ou d’aspirants qui créent eux-mêmes les œuvres exposées.

Venir exposer à ce Marché de Noël, c’est profiter de sa bonne réputation, de sa belle ambiance festive et surtout de faire partie de la diversité de sa trentaine d’exposants. De plus, c’est une superbe occasion pour les artisans de proposer de nouvelles créations à une vaste clientèle régionale pendant ces deux jours d’exposition. Il est toujours temps de s’inscrire au Marché. Les intéressés n’ont qu’à soumettre leur candidature aux membres de l’organisation aux coordonnées suivantes : 418-898-2812, poste 306 ou [email protected]