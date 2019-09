Bière Fest 2019: l'Oktoberfest louperivois

Septembre n’est pas octobre, sauf peut-être à Rivière-du-Loup où l’Oktoberfest prend plutôt le nom de Bière Fest les 12, 13 et 14 septembre. Une tradition louperivoise depuis maintenant six ans, dont la cote de popularité ne cesse d’augmenter.

Rencontrés à quelques jours de l’évènement, les trois promoteurs, trois amigos, ne cachent pas leur satisfaction devant la programmation 2019. «Les gens croient à tort qu’un festival comme ça s’organise en quelques jours, mais ce sont des mois de préparation, de discussions, d’heures de réunion qui sont nécessaires. Même trouver le fameux bock (ticket d’entrée) n’est pas évident», souligne Steeve Drapeau, copromoteur.

Aux dires des organisateurs, l’édition 2019 a connu la meilleure prévente de son histoire. En conséquence, plus de bocks seront offerts «mais comme ça part vite, n’entendez pas vendredi soir pour acheter le vôtre», a prévenu Erick Drapeau, coorganisateur du Bière Fest.

BIÈRES

Cette année, le Bière Fest souhaitait présenter de nouvelles microbrasseries à saveur locale. À en croire Christian Duchesne, copromoteur, c’est maintenant chose faite. «Nous avons le Caveau des Trois-Pistoles et la microbrasserie Au Frontibus de Rivière-au-Renard et évidemment la microbrasserie Ras l’bock de Saint-Jean-Port-Joli.»

La microbrasserie Riverbend d’Alma sera aussi présente, une première en sol louperivois. De plus, les organisateurs annoncent le retour des valeurs sures comme Le Corsaire, MicroBrasserie Charlevoix, La Forge du Malt et Farnham.

«Nous avons des exposants qui ont le gout d’être là. On remplit le site d’exposants le fun, on remplit le site de bières, de bouffes et d’ambiance. On va sans doute étirer le site d’une dizaine de pieds pour l’allonger un peu vers le presbytère», souligne le troisième larron du trio.

Quant à la météo, aussi imprévisible qu’implacable, les organisateurs se montrent confiants puisque le soleil devrait être au rendez-vous jeudi et vendredi. «C’est tellement festif comme évènement, on a le chapiteau, des foyers supplémentaires, on a l’ambiance et les gens ont le gout d’être là, il n’y a rien qui peut gâcher», lance avec conviction Christian Duchesne.

BOUFFE ET MUSIQUE

Parce qu’un Oktoberfest, pardon, un Bière Fest sans boustifailles ne serait pas un Bière Fest, les organisateurs se sont assurés que les plus affamés en auront à se mettre sous la dent. Comptez sur l’incontournable PatBBQ cette année encore avec sa fameuse poutine, ses ribs et cie, mais en plus, les festivaliers pourront se sustenter chez Victorius avec ses hotdogs européens, ses ailes de poulet et ses saucisses au bacon.

Sous le chapiteau, les festivaliers auront la chance d’entendre plusieurs artistes dont Kourage (Benoit Ouellet) et son groupe le jeudi soir, la festive Marie-Ève Laure qui ne devrait que s’attirer des éloges selon les organisateurs, Bass Leblanc que l’on connait pour ses tournées dans les P’tite Grenouille, David Pineau, le sympathique Yan Tremblay et l’incontournable Marianne Lévesque.