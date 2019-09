Journée des parcs nationaux du Québec

Partout dans la province, le 7 septembre, les parcs nationaux du Québec ouvrent leurs portes gratuitement au public. Évidemment, le parc national du Lac-Témiscouata et le parc du Bic ne font pas exception.

Enfilez vos espadrilles et profitez d’une journée en nature. C'est une occasion précieuse de rassembler parents et amis et de vivre des moments inédits au cœur de sites naturels grandioses.

Au parc du Lac-Témiscouata, le rendez-vous est donné au Centre de découverte et de services de l'Anse-à-William pour une randonnée guidée de la Montagne-du-Fourneau. La durée prévue est de trois heures avec un niveau de difficulté recommandé aux 5 ans et plus. Les places sont limitées, pour réserver il suffit de communiquer au 418-855-5508.

C'est sans oublier la navette "l'Épinoche" qui sera de la partie. Montez à bord du ponton pouvant accueillir piétons et vélos. L’embarquement se fait à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano et à l'anse à William, de 9 h 30 à 17 h 15, la durée est de 15 minutes et l’activité est gratuite.

Pour les plus manuels, les fabrications amérindiennes sont aussi au programme. Comme les premiers habitants du territoire, utilisez des outils et des techniques ancestrales pour fabriquer votre propre souvenir, un collier d’argile. L'activité gratuite est recommandée aux 6 ans et plus. Elle a lieu au Centre de découverte et de services de l'Anse-à-William à 10 h 30 et d'une durée de 90 minutes. Pour réserver votre place, composez le 418 855-5508.

De plus, vous pourrez rencontrer le garde-parc naturaliste interprète afin de découvrir la diversité de des activités du parc. L'activité est gratuite et a lieu de 13 h à 17 h au Centre de découverte et de services de l'Anse-à-William.

Pour les activités liées au parc du Bic, consultez la page Internet du parc.