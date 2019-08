La Caisse Desjardins de Viger et Villeray donne la chance aux organismes de gagner 15 000 $

La Caisse Desjardins de Viger et Villeray innove dans sa façon d’aider financièrement les associations du milieu. Ses dirigeants ont annoncé officiellement le 26 aout le lancement du concours «À Fond$ la Caisse», pour lequel trois organismes à but non lucratif (OBNL) se partageront un total de 15 000 $.

«On voulait encourager les initiatives de nos organismes, qui représentent selon nous des vecteurs de développement dans nos municipalités. Ils sont nombreux et c’est notre façon à nous de reconnaitre leur apport», a mentionné Martin Bouchard, directeur général. «La Caisse avait 60 000 $ en 2017 dans son fonds d’aide au milieu, il y a maintenant 400 000 $», a-t-il ajouté.

L’institution financière souhaite donc mettre à l’avant plan les organisations de son territoire comprenant les municipalités suivantes : Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Modeste, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Pierre-de-Lamy et Saint-Hubert.

LE CONCOURS

Pour être admissibles à participer à ce concours, les OBNL doivent être membres de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray et déposer un formulaire de participation présentant un projet d’envergure avant le vendredi 6 septembre à 15 h. «Quelque 41 organismes ont déjà été rencontrés au mois de juin dernier», a indiqué M. Bouchard qui espère avoir une vingtaine de projets déposés pour cette première édition. Il n’y a aucune limite quant au nombre de participations qu’un organisme peut déposer.

Entre le 9 et le 20 septembre prochain, un comité indépendant évaluera les candidatures reçues afin de retenir trois finalistes. Une période de votation auprès du public déterminera ensuite l’ordre des trois gagnants. Ce vote populaire se déroulera du 30 septembre au 11 octobre. Le gagnant du premier prix se verra remettre un montant de 10 000 $ devant obligatoirement servir au projet déposé et réalisé d’ici le 18 octobre 2020. Les deux autres gagnants remporteront respectivement 3 000 $ et 2 000 $. «Pour les deuxième et troisième prix, les organismes pourront dépenser l’argent comme ils le voudront», a précisé le directeur général.

Concernant le vote populaire pour les trois projets finalistes, Martin Bouchard souhaite une grande participation. «J’aimerais obtenir 50 000 votes», a-t-il lancé. Les groupes peuvent même s’organiser pour encourager leur projet préféré. «De plus, une personne peut voter plusieurs fois», a-t-il noté. Puisqu’il y aura une présélection des trois finalistes du concours, M. Bouchard est très confiant que le projet gagnant sera excellent.

TOUS GAGNANTS

«C’est important de donner aux organismes un tel coup de pouce, notamment dans leur recrutement de bénévoles et dans les diverses initiatives qu’ils mettent de l’avant», a souligné le directeur général. D’ailleurs, tous les organismes qui présenteront un projet seront gagnants puisque lors de la soirée de remise des prix, chaque participant au concours recevra un montant entre 150 $ et 200 $ à titre de prix de présence. «Nous procèderons à l’annonce officielle des gagnants à l’occasion d’une soirée spéciale Desjardins le vendredi 18 octobre 2019», a conclu Martin Bouchard.