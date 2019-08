Fermeture d’une halte routière et d’une sortie de l’autoroute 20

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la fermeture de la halte routière de Notre-Dame-du Portage et de la sortie 496 de l’autoroute 20, cette fin de semaine. Ces fermetures sont en lien avec la tenue du Festival aérien de Rivière-du-Loup.

La halte routière de Notre-Dame-du-Portage sera fermée pour la période du vendredi 23 aout à 8 h au dimanche 25 aout à 18 h afin d’éviter un refoulement lors du spectacle aérien.

La sortie 496 de l’autoroute 20 pour Notre-Dame-du-Portage sera fermée du samedi 24 aout à 8 h, du début des festivités, jusqu’au dimanche 25 aout à 18 h, à la fin des festivités.

Un détour sera mis en place via la sortie 488 de l’autoroute 20 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, en direction est et via la sortie 503 de l’autoroute 20 à Rivière-du-Loup en direction ouest.

Le Ministère anticipe un risque de congestion à la sortie 96 de l’autoroute 85, sur le chemin Fraserville et sur la route 132 à l’intersection de la Côte de la Mer. Pour ce faire, ces deux routes ne seront accessibles qu’à la circulation locale seulement.

Le Ministère invite les usagers de la route qui circuleront dans le secteur à la prudence et les remercie de leur compréhension.