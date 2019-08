Depuis avril, 6 écoles de la MRC de Rivière-du-Loup participent à un projet pilote de jardinage éducatif, de la terre à l’assiette.

Manon Marcoux et Guillaume Pelletier, animateurs horticoles de la «Manne rouge, je récolte» se rendent dans les écoles afin d’enseigner aux jeunes comment démarrer les semis et entretenir les potagers. En juin, le projet a été transféré aux camps de jour et le cycle se poursuivra dans les milieux scolaires à l’automne.

L’objectif ? Favoriser l’autonomie alimentaire des jeunes et des communautés, de manière ludique. Tout est couvert ; l’entretien des plants, la récolte, la transformation. Les jeunes ont même appris les vertus médicinales de certaines plantes.

Les milieux participants sont : École des Vieux-Moulins de Saint-Hubert, École la Chanterelle de Saint-Paul-de-la-Croix, École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup, École Moisson d’Arts de L’Isle-Verte, École Desbiens de Saint-Arsène et École Joly de Rivière-du-Loup.

De plus, certains groupes ont même eu la possibilité de suivre des ateliers directement sur les terrains de «La Manne rouge, je récolte».

Ce projet mis en place par le comité jardin de la MRC de Rivière-du-Loup est possible grâce à l’implication du personnel scolaire, des responsables de camp de jour et des municipalités participantes. Notons aussi le soutien de COSMOSS et d’Emplois d’été Canada.