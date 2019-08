Les célébrations s’ouvrent au Cégep de Rivière-du-Loup

L’année scolaire s’entamera au Cégep de Rivière-du-Loup lundi prochain avec une dose augmentée de fébrilité. Entre les devoirs et les examens, une foule d’activités se succèderont au cours des deux prochaines sessions pour souligner au marqueur les 50 ans de l’établissement.

Ayant ouvert ses portes le 9 septembre 1969, le Cégep de Rivière-du-Loup a depuis délivré 15 000 diplômes en plus de servir d’accélérateur au développement économique, culturel et sportif de la ville. Le coup d’envoi des festivités sera donné haut et fort le jeudi 29 aout avec la présentation du spectacle «Beaucoup de plaisir à la rentrée!», au parc du Campus-et-de-la-Cité. Toute la population est invitée à assister à ce grand spectacle extérieur gratuit des Trois Accords, présenté avec la collaboration de Rivière-du-Loup en spectacles et de la Ville de Rivière-du-Loup, en partenariat avec les stations CIEL-FM et CIBM‑FM.

Lors de cette fête en plein cœur de la ville, les spectateurs pourront déguster en primeur une bière-anniversaire créée en collaboration avec la microbrasserie locale Aux Fous brassant. Le dévoilement officiel de cette surprise maltée se fera lors de la 12e édition du Littoral bercé par le vin, l’activité-bénéfice principale de la Fondation du Cégep, qui se tiendra le mardi 27 aout prochain à l’Auberge de la Pointe.

Sous le titre «Il était une fois la première rentrée», le Cégep procèdera, le lundi 9 septembre, à l’inauguration de la nouvelle entrée principale du pavillon Ronald-Landry, entièrement reconstruite au cours de l’été, ainsi qu’au dévoilement de plaques commémoratives, en présence de plusieurs acteurs de la première heure.

Parmi les autres activités qui jalonneront cette année de réjouissances, une exposition montée à partir des archives du Cégep occupera les murs du hall d’entrée du Musée du Bas-Saint-Laurent du 19 septembre au 1er décembre. Le vendredi 1er novembre, le lendemain de l’Halloween, les plus braves seront conviés à «Cégep, fais-moi peur», une visite animée à travers les recoins les plus mystérieux du campus.

Ayant vu passer près de 2 000 étudiants dans ses locaux, le programme phare de Gestion et intervention en loisir célèbre lui aussi son demi-siècle en 2019. Le 12 octobre prochain, les anciens et actuels étudiants et enseignants, aujourd’hui éparpillés aux quatre coins du Québec, convergeront à Rivière-du-Loup pour le rassemblement amical 50 ans de rayonnement en loisir.

Des activités socioculturelles récurrentes, comme la finale locale de Cégeps en spectacle et La Nuit de l’interdit, offriront quant à elles des éditions spéciales, teintées par le jubilé. Les célébrations, qui seront ponctuées par des conférences d’anciens étudiants et une enfilade de surprises, se clôtureront en mai avec une journée sportive populaire, en collaboration avec les Portageurs et la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021.

Pour découvrir le calendrier complet des activités et consulter du contenu original sur les 50 ans du Cégep, les internautes sont invités à visiter son site web spécial, à l’adresse http://50.cegeprdl.ca.