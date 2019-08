La Tablée du marché arrive à grands pas

À l’occasion de son 10e anniversaire, le Marché public Lafontaine de Rivière-du-Loup convie la population à la Tablée du marché qui aura lieu le 7 septembre prochain, en formule 5 à 7, au Carré Dubé.

Une sélection de bouchées préparées par la cheffe invitée Cynthia Émond de Tout sous un même chef mettra en valeur la qualité et la diversité des produits d’ici. Le cocktail dinatoire, offert à faible cout, sera accompagné d’une consommation alcoolisée des producteurs de la région. L’évènement se veut rassembleur et un moment privilégié d’échanges entre différents acteurs du milieu agroalimentaire tels que les producteurs, les transformateurs, les consommateurs, les partenaires et médias de la région.

Les retombées de cette soirée tout en saveurs permettront principalement de donner un coup de pouce financier au Marché public Lafontaine afin de soutenir les opérations et activités pour les années à venir. Dès maintenant, il est possible d’acheter les billets en ligne au marchepubliclafontaine.com ou le samedi au marché, auprès de la responsable. Seulement 100 sont actuellement disponibles.