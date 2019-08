Retour à la normale à l'usine d'eau potable de Trois-Pistoles

La nuit passée a permis d’hausser le niveau des réserves de l’usine de filtration de l’eau potable desservant Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges à un niveau sécuritaire.



La Ville de Trois-Pistoles avise les utilisateurs que la consommation d’eau peut reprendre son cours normal. Toutefois, la Ville demande à la population de porter une attention à leur utilisation afin de préserver la ressource. Rappelons que Trois-Pistoles dispose du règlement no 746 régissant l’utilisation de l’eau potable, disponible en ligne sur son site web, section « conseil de ville » sous la rubrique « règlements ».



Le bris majeur survenu à l’usine lundi le 12 août a été identifié par l’équipe technique. Le changement d’un « détecteur de perte de phase » est nécessaire et sera effectué au cours des prochains jours. Cependant, des moyens alternatifs ont été mis en place une fois la défectuosité identifiée. Cela permet donc la reprise d’une production régulière pour l’usine de filtration d’eau potable depuis les dernières heures.