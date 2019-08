Un Spectacle aérien de calibre mondial à Rivière-du-Loup

Les derniers préparatifs sont présentement en cours à l’aéroport de Rivière-du-Loup, en vue de la tenue du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup les 24 et 25 aout. En tête d’affiche, l’évènement recevra les neuf avions CT-114 des Snowbirds, l’équipe de démonstration aérienne officielle du Canada.

«On a du calibre mondial qui va être ici. Il ne faut pas que les gens pensent que parce que c’est à Rivière-du-Loup, on a les deuxièmes meilleurs sur le circuit. On a les ‘’top-notch’’ du circuit de la voltige aérienne (…) C’est un spectacle à ne pas manquer», explique l’organisateur et pilote, Martin Hivon. Ce dernier n’hésite pas à qualifier tous les pilotes invités cette année de «brochette de performeurs hors pair».

La programmation 2019 prévoit entre autres la venue du doyen de la voltige au Canada, Gord Price, âgé de 77 ans avec son YAK-50, de Todd Farrell, un pilote de ligne et ex-militaire avec plus de 40 missions de combat à son actif, ainsi que de Rick Volker qui effectuera des manœuvre de voltige à bord de son Sukhoi SU-26M. Le coup de cœur de 2017, Manfred Radius et son ballet aérien en vol plané est le seul qui sera de retour pour le 2e Spectacle aérien de Rivière-du-Loup. Les autres en seront tous à une première présence à cet évènement.

Bien entendu, l’organisateur Martin Hivon fera quelques manœuvres à bord de son nouvel appareil, un YAK-55M. Une multitude d’appareils de vol, avions en tous genres et hélicoptères seront installés sur la piste et dans les champs avoisinants pour le plaisir des visiteurs. Des activités pour les petits et grands seront accessibles toute la journée sur place. Le site de l’aéroport sera ouvert au public dès 9 h 30. Le samedi et le dimanche, le début du spectacle aérien d’une durée de trois heures est prévu à 13h, mais il pourrait commencer aussi tôt que midi, en fonction de la météo et des conditions de vol.

D’autres surprises s’ajouteront au fur à mesure des jours qui passeront, puisque quelques confirmations de la part des Forces armées canadiennes restent encore à obtenir. Les spectateurs pourront aussi assister à un affrontement entre Roland Voyer au volant d’une Corvette de 850 chevaux qui se mesurera à un avion dans le cadre d’une course. Les paris sont donc ouverts.

MESURES DE SÉCURITÉ

Pour des raisons de sécurité requises par Transports Canada, aucun stationnement ne sera permis à l’aéroport et sur le chemin Fraserville afin de laisser la voie libre aux véhicules d’urgence. Le chemin Fraserville à partir de l’entreprise Martin Portes et Fenêtres, de même que la côte de la Mer, le chemin du Lac, le 2e rang de Notre-Dame-du-Portage, la route Lafrenière et la route Frédéric seront complètement fermées à la circulation. La sortie 496 de l’autoroute 20 sera également fermée dans les deux directions les 24 et 25 aout.

Les résidents du secteur pourront circuler, sur présentation d’une preuve de résidence. La liste complète des objets interdits sur le site et des règles à respecter sont disponibles au spectacleaerienrdl.com.

STATIONNEMENTS

Deux aires de stationnement sont mises à la disposition des automobilistes qui souhaitent assister à l’évènement, soit dans le parc industriel de Rivière-du-Loup et à l’arrière du Centre commercial de Rivière-du-Loup. Des navettes au cout de 2$ feront l’aller-retour en continu toute la journée. Une aire de stationnement destinée aux véhicules récréatifs sera accessible gratuitement pour le weekend de l’évènement.

Les billets sont disponibles au events.com, au dépanneur St-André et à l’aéroport de Rivière-du-Loup.