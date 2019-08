Duvetnor accroit son offre avec Le Renard

Acquis au cout de 1,2 million de dollars, le nouveau navire de la Société Duvetnor augmentera l’offre touristique. Jean Bédard, président, a expliqué que Le Renard permettra à la clientèle d’explorer l’estuaire et le fjord à partir de Rivière-du-Loup dès l’été prochain.

«On fonde beaucoup d’espoir pour renouveler notre offre touristique», a commenté M. Bédard. Le navire de 15 mètres peut embarquer 28 passagers et deux membres d’équipage. La clientèle pourrait séjourner sur les iles de la Société Duvetnor pendant quelques jours (exemple : 5 nuits / 6 jours) et y effectuer au cours de cette période trois excursions. «On veut avoir des gens pour des séjours, des Européens et des Québécois qui souhaitent explorer les iles et le fjord», a précisé le président.

Au cours de la période touristique de pointe, du 10 juillet au 20 aout, Le Renard servirait en appui aux autres bateaux de la Société Duvetnor. C’est durant les mois de juin, septembre et octobre que le nouveau navire prendrait le large avec des destinations plus éloignées pour un produit différent.

En plus de servir pour des séjours d’exploration, Jean Bédard croit que Le Renard pourrait très bien permettre des excursions quotidiennes et des croisières à la pièce autant pour les congressistes, les groupes scolaires, les organismes ou les entreprises. Tout est à préciser et la saison hivernale servira pour jeter le plan final de ces nouvelles activités. La Société Duvetnor a investi elle-même 600 000 $ dans ce projet.

Par ailleurs, son président est confiant qu’un réaménagement de la marina de Rivière-du-Loup devrait répondre davantage aux besoins de la Société Duvetnor. Les résultats d’une étude en cours pourraient amener des solutions en ce sens.