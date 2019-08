Quatre ministres en tournée spéciale pour la lutte contre les changements climatiques

Du 27 aout au 15 octobre, quatre ministres du gouvernement du Québec, dont Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, iront à la rencontre d’entrepreneurs, d’élus et d’organismes de toutes les régions du Québec pour parler de changements climatiques.

«La lutte contre les changements climatiques se réalise d’abord au sein des collectivités. Plusieurs actions locales ou régionales sont dignes d’inspirer l’ensemble du Québec. C’est ce que nous serons en mesure de constater, j’en suis sûre», a mentionné la ministre Marie-Ève Proulx»

Cette tournée spéciale vise à nourrir les travaux d’élaboration du Plan d’action et de changements climatiques que le gouvernement travaille en partenariat avec la Fédération de la chambre de commerce du Québec (FCCQ) et le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ).

Outre Mme Proulx, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, se rendront dans différentes régions du Québec.

Ainsi Marie-Ève Proulx sera à Rivière-du-Loup le mardi 10 septembre prochain. Les quatre ministres clôtureront et feront le bilan de cette tournée à Montréal le 15 octobre. Treize étapes couvrent l’ensemble des régions administratives. Pour chacune d’elles, une vingtaine d’acteurs régionaux seront rencontrés dans le cadre d’une demi-journée de travail.

Par cette tournée, les ministres souhaitent mieux connaitre les défis et les besoins propres à chaque région et déterminer les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux changements climatiques qu’il convient de mettre en œuvre de façon prioritaire. Ils souhaitent également échanger avec les leaders du secteur de l’électrification et avec les entreprises qui projettent d’électrifier leurs processus, dans l’optique de favoriser le développement durable du Québec et la compétitivité de son économie.

Rappelons que cette tournée régionale s’inscrit dans l’importante démarche de consultation lancée le 18 juin dernier par le ministre Charette en vue du dépôt du Plan d’électrification et de changements climatiques, au début de l’année prochaine, tel que s’y est engagé plus tôt ce printemps le premier ministre du Québec, François Legault. Viendront s’ajouter aux résultats de cette tournée, en novembre prochain, les recommandations des cinq groupes de travail réunissant 75 experts et représentants d’organisations qui sont à l’œuvre depuis le mois de juin. À noter qu’un groupe formé uniquement de jeunes a également été constitué afin d’offrir au gouvernement la vision de cette génération de plus en plus sensibilisée aux enjeux climatiques. Les recommandations des groupes de travail seront rendues publiques par le gouvernement.