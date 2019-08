Pêcheurs du fleuve Saint-Laurent, signalez vos captures de bar rayé

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) sollicite l’aide des pêcheurs sportifs pour dresser un portrait de la répartition géographique du bar rayé dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent entre Rimouski et Montréal, sur la rive sud, et entre Forestville et Montréal, sur la rive nord. Ce portrait sera remis au ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) afin d’aider à la progression du projet de retour de la pêche sportive du bar rayé dans le fleuve.

On est maintenant à un moment clé du projet de réintroduction du bar rayé. Le ministère des Pêches et des Océans du Canada tient actuellement une consultation publique sur le Plan d’action et programme de rétablissement du bar rayé (Morone saxitilis), population du fleuve Saint-Laurent au Canada. On réclame donc l’aide des pêcheurs sportifs afin de préparer le dossier qui sera soumis aux autorités durant cette période de consultation. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs veut se faire entendre afin que le MPO prenne en considération les informations récentes qui proviennent de vos observations.

Depuis plusieurs années, un peu partout sur le fleuve, de nombreux pêcheurs mentionnent qu’ils ont capturé des bars, mais aucun suivi n’est effectué à ce sujet. À partir des données recueillies dans le présent projet, on souhaite constituer une carte de distribution démontrant l’omniprésence du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. L’objectif est de documenter cette présence hors des sites déjà répertoriés par les gouvernements, notamment la Baie de Beauport et le secteur de Montmagny, ce qui aura pour effet d’appuyer la pertinence d’envisager bientôt une pêche sportive.

Pour ce faire, ceux qui ont fait des captures accidentelles de bars au cours des 10 dernières années sont invités à communiquer les informations suivantes : quand ont eu lieu les prises ?; où ont-elles eu lieu ? (Ville, rivière, coordonnées GPS ou autres); type de pêche pratiquée ? (de la rive, d’un quai ou d’une embarcation); nombre de bars capturés; votre nom; votre numéro de téléphone ou adresse courriel pour vous joindre. Ces informations peuvent être transmises par téléphone au 1-888-LAFAUNE (1-888-523-2863) ou par courriel à [email protected] Notez qu’aucune information personnelle ne sera transmise en dehors de l’organisation.