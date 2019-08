Campagne Porte-à-porte pour l’Association du cancer de l’Est du Québec

Pour une 31e année, l’incontournable campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec se déroulera à la fin de l’été. Elle prendra son envol le 17 aout pour se terminer le 30 septembre.

À cette occasion, plus de 1500 bénévoles démarcheurs sillonneront le territoire couvert par l’Association, soit 2275 rues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Tous partagent le même objectif : recueillir une somme de 180 000 $ afin de développer et de maintenir des services directs de qualité pour les personnes atteintes par la maladie et leurs proches. L’an dernier, la campagne Porte-à-porte a démontré sans équivoque la générosité des gens de cette grande région, puisqu’elle a permis de récolter 170 736 $.

En tant qu’organisme dûment enregistré, l’Association du cancer de l’Est du Québec met tout en œuvre pour que ses démarches de financement soient simples et surtout sécuritaires pour ses donateurs. Lorsque vous faites un don, assurez-vous que le bénévole porte son autocollant d’identification et qu’il a en main le matériel de sollicitation aux couleurs de l’Association. Pour devenir démarcheur ou pour toute question au sujet de la campagne Porte-à-porte 2019, communiquez avec Karine Giasson ([email protected] | 418 724-0600, poste 2011, ou sans frais : 1 800 463 0806).