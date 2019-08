Marché public Lafontaine : Semaine québécoise, blé d’Inde et yoga

Le Marché public Lafontaine poursuit sa programmation d’activités en aout avec la 11e édition de la Semaine québécoise des marchés publics qui s’étendra du 8 au 18 aout partout au Québec.

La mission du Marché public Lafontaine est évidemment de mettre en valeur ses membres producteurs ainsi que leurs produits, qui ornent de plus en plus les étales avec la haute saison, mais également d’informer et d’éduquer la population quant aux réalités de production des milieux agroalimentaires par le biais d’ateliers de sensibilisation, de dégustation et de préparation alimentaire.

On soulignera plus particulièrement la Semaine québécoise des marchés publics le 10 aout de 10 h à 12 h avec la présence de l’accordéoniste Charles-Antoine de même qu’à 10 h 30 par un atelier pour enfants «Les aliments et ton corps : et si les carottes te donnaient vraiment de meilleurs yeux?» avec Andréanne Martin de Simply for Life.

Cette programmation spéciale se poursuivra le 17 aout avec l’atelier «Du poussin à l’œuf» afin de découvrir d’où viennent les œufs avec les Jardins d’Édith (l’heure est à confirmer sur la page Facebook).

Le 24 aout, ce sera l’épluchette de maïs de 11 h à 13 h. Auparavant, il y aura de 9 h 30 à 10 h 30 une séance de yoga avec Yoga Fit Actif (apportez votre tapis).

Pour son 10e anniversaire, le marché public souhaite développer un réseau de membres amis, qui avec un don de 10 $, supportera les activités de développement du marché. Cette contribution pourra vous permettre de gagner l’un des chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ échangeable en produits du marché, dont le deuxième sera tiré samedi. Le marché est en fonction qu’il fasse beau temps ou mauvais temps.