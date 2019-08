Bilan de la Semaine nationale de prévention de la noyade

Durant la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN) qui s’est déroulée du 21 au 27 juillet dernier, la Société de sauvetage a malheureusement enregistré 5 décès liés à l’eau, et ce, malgré la mobilisation de centaines d’ambassadeurs partout au Québec.

L’organisme estime que la campagne de sensibilisation a été un succès sur le plan participatif et que ses recommandations en matière de sécurité aquatique ont pu être entendues, écoutées et suivies.Depuis sa création, la SNPN se déroule la troisième semaine de juillet, une période tristement connue pour ses nombreux cas de noyades. Ce choix, loin d’être anodin, est toujours aussi pertinent afin d’offrir au grand public, durant une période où les plans d’eau sont fortement achalandés, les moyens de contrer cette problématique.

L’an dernier, 7 noyades ont été répertoriées durant la SNPN, qui devançait d’une semaine les vacances de la construction. Dans la grande majorité de ces cas, la noyade aurait pu être évitée. La saison estivale est loin d’être terminée et c’est pourquoi la Société de sauvetage réitère ses messages et encourage baigneurs et plaisanciers à faire preuve de vigilance lors de leurs activités et à adopter un comportement sécuritaire en tout temps. Les principales mesures de sécurité pour un retour sur la terre ferme demeurent les mêmes :

Ne jamais se baigner seul, quel que soit l’âge.

Ne pas surestimer ses capacités à savoir nager.

Porter un vêtement de flottaison individuel (VFI) lorsque l’on est à bord d’une embarcation.

La Société de sauvetage tient à souligner l’implication de ses ambassadeurs pour lesquels elle a délivré au total 383 trousses d’informations et d’outils de sensibilisation. Les 97 organisations ambassadrices qui en ont fait la commande ont pu, au cours de la semaine, communiquer au grand public une information qui aborde les conseils de la Société de sauvetage, toujours dans une perspective de prévention.