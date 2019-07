Saint-Clément privée d’une fréquence radio incendie

Le conflit entre la municipalité de Saint-Clément et l’entreprise Électronique Mercier de Rivière-du-Loup, au sujet d'un service de radiocommunication d'urgence, pourrait avoir atteint un point de non-retour, alors que la caserne incendie clémentoise a vu sa fréquence incendie être bloquée, le 24 juillet.

Depuis 17 h, mercredi dernier, les pompiers de Saint-Clément sont ainsi privés d’un outil important dans leur travail. S’ils peuvent toujours recevoir les appels d’urgence 911 grâce à leurs téléphones cellulaires intelligents, ils ne peuvent plus communiquer directement par radio avec le Centre d'appels d'urgence de l'Est-du-Québec (CAUREQ) lorsqu’ils sont sur la route, ni entrer en contact avec d’autres services incendie, sur une longue distance, dans le cas d’une intervention conjointe.

«Ça complique beaucoup les choses. Nous ne sommes plus capables de demander des ressources supplémentaires, une ambulance par exemple, par radio. Il faut utiliser le cellulaire ce qui est moins instantané. De plus, le réseau éprouve certaines difficultés à différents endroits sur le territoire. Cette décision place l’intérêt privé devant la sécurité du public», a soutenu le directeur incendie des casernes de Saint-Clément et Saint-Hubert, Jacques-Éric Mercier, regrettant qu’Électronique Mercier soit l’unique fournisseur de ce type de service dans la région.

Évidemment, la municipalité est la recherche d’une solution dans les plus brefs délais. En collaboration avec ses partenaires, un système de communication temporaire lui permettant de faciliter les échanges avec les équipes d’intervention a été mis en place. «Nous travaillons de concert avec les instances politiques, Industrie Canada, la CAUREQ et le ministère de la Sécurité publique», a assuré le maire de la municipalité, Éric Blanchard.

CONFLIT

En mai, Info Dimanche et Radio-Canada Bas-Saint-Laurent rapportaient qu’un service d’ondes pour premiers répondants (PR), que ne souhaitait pas utiliser la brigade incendie de Saint-Clément, était au cœur du litige entre l’entreprise louperivoise et la municipalité.

En effet, Saint-Clément souhaitait abandonner le service offert par Électronique Mercier pour les premiers répondants. Elle clamait qu’il était illogique de payer plusieurs centaines de dollars par an pour une fréquence radio «à peu près jamais utilisée». Surtout, elle avait trouvé une autre façon de fonctionner auprès de la CAUREQ pour les rares occasions, soit avec la téléphonie cellulaire.

Il faut aussi savoir qu’avant l’arrivée du Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR), auquel se sont joints les services ambulanciers, c'est le gouvernement provincial qui s'occupait de la facture.

«On avait signifié au propriétaire Carl Deschênes, par résolution, qu’on n’allait pas prendre la nouvelle fréquence PR. Mais volte-face, il nous a dit qu’il fallait la prendre, sinon il allait couper tout [incluant la fréquence incendie utilisée fréquemment]. C’est à ce moment-là que nous sommes allés vers les médias pour dénoncer la situation et dire que c’était de l’abus de pouvoir.»

ACCEPTER LES TERMES, MAIS…

Selon le maire, un débat d’avocats a suivi au cours des dernières semaines jusqu’au moment où la municipalité a finalement accepté les termes de l’entrepreneur. «On a accepté, non pas parce qu’on lui donnait raison, mais parce que nous avons reçu une subvention du député pour nous aider. Donc, nous avons payé les sommes dues pour la poursuite des services jusqu’au 31 décembre 2019.»

Éric Blanchard mentionne cependant que le propriétaire d’Électronique Mercier est alors revenu à la table des négociations, ces dernières semaines, avec de nouvelles conditions. «Il avait d’autres demandes. Par exemple, il souhaitait maintenant qu’on s’engage à défrayer l’ensemble de ses frais juridiques, ce qui ne faisait pas de sens. Quand on a refusé, et malgré le fait qu’on ait payé pour le service jusqu’à la fin 2019, il nous a coupés.»

Info Dimanche a tenté de rejoindre Carl Deschênes, mais sans succès. L’homme d’affaires a cependant refusé de prendre le blâme dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le 26 juillet. Il mentionne qu’il avait fixé, dans une lettre envoyée aux élus de Saint-Clément en avril, la date limite du 15 juillet pour en venir à une nouvelle entente, mais il n’aurait pas été contacté avant cette date.

«C'est la responsabilité de la municipalité d'assurer la sécurité de ses citoyens», a-t-il déclaré, précisant ne pas fermer la porte à d’autres discussions avec Saint-Clément.

Si les relations entre les deux parties ne sont pas au beau fixe, la Municipalité de Saint-Clément tient à rappeler son ouverture pour les négociations, mais elle réitère «que de telles négociations devront se montrer représentatives de l’intérêt de l’ensemble des parties, équitables et prioritairement orientées sur l’intérêt et la sécurité du public». Elle ajoute avoir interpellé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, ainsi que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, afin qu’elles interviennent de manière à favoriser la médiation entre les parties.