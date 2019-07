L'histoire militaire à l'honneur au Témiscouata

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) organise deux activités centrées autour de l'histoire militaire du Témiscouata cet été, dont une conférence de Jean-Pierre Raymond sur la campagne d’Italie le 20 juillet, et le rendez-vous historique du Fort Ingall qui se déroulera les 3 et 4 aout.

À la fin de 1943, la première division canadienne et la première brigade blindée canadienne seront impliquées dans la campagne de la rivière Moro. Le Royal 22e régiment supporté par le Régiment blindé de l'Ontario sera impliqué dans la prise de la Casa Berardi qui vaudra au capitaine Paul Triquet la Croix de Victoria. La campagne culminera avec la bataille d'Ortone qui mettra aux prises le régiment blindé de Trois-Rivières qui appuiera avec ses chars la 2e brigade d'infanterie pour en chasser les tenaces parachutistes allemands. La conférence de Jean-Pierre Raymond sur ce sujet se tiendra au Fort Ingall le 20 juillet à 19h.

Le Fort Ingall invite toute la population à la 5e présentation de son rendez-vous historique les 3 et 4 aout de 9h à 17h. Sont prévus au programme plus d'une trentaine d'animateurs costumés, présence d'un canon fonctionnel, animations historiques variées pendant toute la journée et possibilité de tester l'une des armes du 24th Regiment of Foot. L’accès au Fort Ingall est gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois. Pour plus d’information sur les activités de la SHAT, il suffit de visiter le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca.