Expo canine de Rimouski : un succès retentissant

C’est sous le coup de 17 h 30, ce dimanche, que se terminait la 32e Exposition canine du Club Canin du Bas-Saint-Laurent (CCBSL). Une édition haute en couleurs qui a regroupé plus de 200 chiens dans les épreuves officielles du Club Canin Canadien en Conformation, Obéissance et Rally.



«L’Expo de cette année a été un franc succès. On a eu des chiens en provenance de tout l’est du Canada et le nombre d’inscriptions a été au-delà des années passées. Nous avons ici un événement de grande qualité et d’importance dans le monde canin. Merci à tous les participants et bravo à ceux et celles ayant remporté des titres durant la fin de semaine!», partage Michèle Gauvin DMV, présidente du Club.



«Ce un moment formidable et l’assistance était au rendez-vous pour venir rencontrer des passionnés du monde canin et voir de magnifiques chiens remporter les différentes catégories et épreuves. Ce sont plus de 2500 personnes qui sont venus à ce rendez-vous incontournable. Ils ont pu découvrir les différences races présentées mais aussi des éleveurs consciencieux et des éducateurs canin chevronnés. C’était aussi une belle occasion de sensibiliser la population sur l’importance de l’éducation canine et d’une meilleure compréhension de ces valeureux compagnons dans notre société», ajoute Djanick Michaud, président de l’exposition et vice-président du Club.



Le CCBSL tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles et les partenaires ayant permis de réaliser cet événement ainsi que tous les participants aux épreuves. C’est un rendez-vous à ne pas manquer en 2020 pour la 33e édition de l’Expo canine.