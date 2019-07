Un nouveau programme d’infrastructures d’eau à la disposition des municipalités

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, se réjouit de l’annonce du nouveau programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) faite par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest. Ce nouveau programme est destiné aux travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées.

Le programme FIMEAU, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), est doté d’une enveloppe globale de 1,5 G$ répartie sur neuf ans. Un montant de 750 M$ provient du programme d’infrastructure Investir dans le Canada, auquel s’ajoute une contribution équivalente du gouvernement du Québec. Le taux d’aide gouvernementale est fixé à 80 %.

«Les besoins dans ce domaine sont importants dans la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata. Les infrastructures d’eau potable et d’eaux usées font partie de la qualité de vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes qui ont conscience des meilleures pratiques environnementales dans l’utilisation de l’eau potable. Ces pratiques sont aussi maintenant d’usage dans le traitement des eaux usées afin de protéger notre environnement pour les générations futures», a mentionné M. Tardif.

Pour permettre l’accès au financement à l’ensemble des municipalités du Québec et pour favoriser la réalisation de projets sur toute la durée du programme, les modalités de ce nouveau programme prévoient un déploiement en trois cycles, chacun débutant par un appel de propositions de projets : le premier en 2019, le second en 2022 et le dernier en 2024. À chaque cycle, les municipalités n’ayant pas bénéficié d’un financement aux cycles précédents seront priorisées. Les municipalités seront informées prochainement du lancement de ce premier appel de propositions de projets par courriel, de même que par le fil RSS du MAMH.