5 M$ pour les arénas à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup pourra aller de l’avant avec les différents travaux souhaités au stade de la Cité des Jeunes et au Centre Premier Tech, notamment la construction d’une glace olympique. Ce jeudi 11 juillet, le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi de 5 millions de dollars pour ces deux infrastructures sportives.

L’investissement permettra du même coup la mise aux normes, la rénovation et l’aménagement des arénas en vue de la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec. Il provient d’ailleurs directement du Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec qui vise à accroître l’attractivité des villes hôtes.

«Cette annonce s’inscrit dans les orientations du gouvernement du Québec et illustre à quel point on tient à nos Jeux du Québec et à ce qu’ils représentent. À quel point on tient aussi à avoir des infrastructures de qualité pour que toute la population puisse être incitée à bouger en toute sécurité», a déclaré l’ex-athlète olympique et ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest.

«Les Jeux du Québec sont une institution et ils vont fêter ses 50 ans. C’est un événement rassembleur qui vient tisser des liens dans une communauté et qui va au-delà de la pratique sportive (…) Je me sens très honorée de soutenir cet événement», a-t-elle ajouté.

En plus de la construction très attendue d’une patinoire de dimension olympique au stade de la Cité des Jeunes, les travaux comprennent notamment la réfection complète des murs extérieurs comprenant l’isolation ainsi que les revêtements extérieurs et intérieurs. Du côté du Centre Premier Tech, des loges et des toilettes seront aménagées.

Plus de détails à venir…