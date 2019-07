Venue de la Brigade Splash à Pohénégamook

Aux quatre coins de la province, les Québécois de tout âge prennent plaisir à fréquenter les piscines et autres plans d’eau pour se rafraîchir durant la période estivale. Or, encore faut-il ne jamais oublier les principes de sécurité entourant la pratique de ces activités aquatiques. C’est dans cette optique de prévention et de sensibilisation qu’entre en jeu, pour une 13e année consécutive, la Brigade Splash, présente à Pohénégamook le 21 juillet prochain.

«Il faut améliorer la connaissance du public à l’égard de la sécurité lors des activités aquatiques et les aider à mieux repérer les risques» mentionne madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. «C’est pourquoi ce partenariat est d’une grande importance entre la RBQ et la Société de sauvetage. La tournée de la Brigade permet de toucher le plus de personnes possible, et ce, à la grandeur du Québec» précise-t-elle.



Répartis de façon à couvrir un large territoire, les animateurs de la Brigade renseigneront à la fois le grand public, les surveillants-sauveteurs et les gestionnaires des installations visitées sur les bons comportements à adopter dans toutes les dimensions de l’activité aquatique. «Cette année, en plus de collaborer avec les propriétaires d’installation et les sauveteurs, la Brigade rencontrera de nouveau des baigneurs afin de les sensibiliser à la problématique de la noyade. De cette façon, la Société de sauvetage poursuit sa mission qui est celle de favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les traumatismes associés à celle-ci», souligne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. «La sécurité aquatique est notre priorité, et si on peut transmettre nos connaissances tout en s’amusant, c’est joindre l’utile à l’agréable », ajoute-t-il.

Ayant comme thème central le jugement, les objectifs de la Brigade Splash se déclinent en trois volets complémentaires :



Volet préposés à la surveillance

Le rôle premier de la Brigade Splash sera de rencontrer les préposés à la surveillance dans les bains publics afin de mettre en pratique des habiletés de surveillance pour une piscine ou pour une plage. Notre équipe de 6 animateurs sera en mesure de :

participer à la surveillance du plan d’eau dont ils ont la charge;

proposer des exercices de perfectionnement aux sauveteurs;

transmettre des connaissances en matière de sauvetage;

faire respecter les règlements relatifs au plan d’eau donné.

Volet grand public

Grâce à son dynamisme contagieux, la Brigade espère bâtir une relation de confiance avec les utilisateurs de bains publics en leur démontrant les avantages à devenir sécuritaire, et plus encore! Les animateurs de la Brigade Splash interagiront donc avec les baigneurs en : leur faisant connaître la carrière de surveillant-sauveteur et à la démarche pour le devenir;les invitant, tout particulièrement les jeunes, à se jeter à l’eau lors d’ateliers ludiques, récréatifs et éducatifs; les sensibilisant quant aux règles de sécurité à observer à la piscine notamment : le type d’accompagnement des enfants en fonction de leurs habiletés et la façon de s’informer sur la profondeur de chaque zone d’une piscine; les initiant à l’approche échelonnée comme technique de sauvetage.

Volet exploitants et gestionnaires

Dans une vision d’ensemble qui préconise une responsabilité partagée, le gestionnaire de l’installation se présente comme un acteur incontournable. Ce dernier est tenu d’offrir un lieu de baignade sécuritaire aux usagers et de maintenir une bonne qualité de l’eau. En ce sens, la Brigade Splash devra :

renseigner le gestionnaire de l’installation sur les méthodes d’aménagement sûres;

déceler les anomalies et expliquer les bienfaits d’une saine gestion.



Date de visite :

Plage Pohénégamook – 21 juillet 2019 – 7 :30 AM

Ville de Pohénégamook

50 chemin de la tête du lac