Un projet qui se réalise enfin pour des scouts de Rivière-du-Loup

Le 17 juillet, quatre scouts de Rivière-du-Loup partiront pour le Jamboree scout mondial 2019 en Virginie Occidentale aux États-Unis. En tout, 45 000 scouts de partout à travers le monde participeront à cet évènement.

L’aventure débutera par le pré-camp du contingent canadien pendant quatre jours à Washington. Au programme : visite de la ville, de musées et monuments historiques, course contre la montre et plusieurs activités pour rencontrer les scouts du pays. Le contingent canadien compte 500 personnes.

Par la suite, direction Summit Bechtel Reserve en Virginie Occidentale pour 12 jours de camp et de rencontres. Sur place, il y aura escalade, rafting, une tyrolienne de 1 km, tir à l’arc, randonnée, bref des activités de plein air pour apprendre à connaitre des gens de partout. Summit Bechtel Reserve est une des bases de camp des Boy Scout of America.

« Ça fait trois ans qu’on prépare ce projet. Je n’arrive pas à croire qu’on y arrive enfin ! », souligne une des participantes. Sarah Caron et Camille Dubé participent aux activités tandis que Sophie Caron sera sur l’équipe de service du contingent canadien.

« Les jeunes ont toutes les raisons du monde d’être fiers de faire partie du plus grand mouvement jeunesse à travers le monde. Elles pourront voir ce qu’est le scoutisme ailleurs et découvrir de nouvelles cultures », affirme Anne Mailloux, animatrice responsable d’une patrouille pour le Jamboree. « Elles ont déjà appris à travailler avec les jeunes canadiens qu’elles ne connaissaient pas il y a un an, elle pourront maintenant s’ouvrir sur le monde.» Une expérience qu’elles n’oublieront jamais.

Le groupe scout de Rivière-du-Loup compte 70 jeunes de 7 à 25 ans. Sa mission est de promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus et qu’ils jouent un rôle actif dans la société comme membres de leurs communautés.