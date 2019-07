Création d’un centre de développement et d’excellence sportive

Depuis bon nombre d’années, le sport est en constant essor dans la société en général par le courant de pensée qui incite les gens à adopter de saines habitudes de vie. Cette tendance est également visible à Rivière-du-Loup où le développement sportif prend de plus en plus d’expansion. Athlètes et entraîneurs se développent par le biais des différents services mis en place pour optimiser leurs performances.

Avec l’arrivée des programmes Sport-études dans la région, la montée du sport élite ainsi que l’accumulation d’excellentes performances, l’encadrement et le travail d’équipe deviennent primordiaux pour offrir un service de qualité correspondant à tous les sports pratiqués par les jeunes athlètes de l’Est-du-Québec. Actuellement, la région du Bas-Saint-Laurent compte 292 athlètes espoirs issus des programmes sports-études et 25 athlètes élites identifiés par les fédérations sportives.

Depuis plusieurs mois, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup travaille en étroite collaboration avec différents partenaires dans l’élaboration d’un projet rassembleur qui permettrait d’optimiser les différentes facettes du développement sportif tout en ayant comme objectif de mobiliser toute une communauté sportive. C’est dans cette optique que le projet du Centre de développement et d’excellence sportive est en train de voir le jour.

PARTENAIRES

En plus des partenaires locaux, d’importants partenaires provinciaux issus du milieu sportif ont confirmé leur appui au projet, dont l’Institut National du Sport du Québec, Excellence Sportive Québec- Lévis et URLS Bas-Saint-Laurent. Tous auront un rôle à jouer dans la qualité du service offert en plus de soutenir adéquatement la structure mise en place à Rivière-du-Loup au sein d’un établissement fort prometteur : le Stade Premier Tech.

Le centre aura comme mission de soutenir les jeunes sportifs et développer le plein potentiel d’athlètes identifiés par les fédérations sportives. Les délégations des Jeux du Québec ainsi que les entraîneurs de nombreuses disciplines de la région pourront également profiter des services du centre. Parmi les services qui seront offerts, notons la présence de services médico-sportifs, l’accompagnement pour les entraîneurs et les acteurs du milieu sportif, le support au développement global et à l’épanouissement des athlètes et l’identification de ressources professionnelles et d’intervenants compétents pour appuyer les athlètes.

Sous la coordination de Marie-Ève Ouellet, le projet franchira une nouvelle étape à l’automne avec un appel d’offres aux professionnels du monde de la santé. Leur expertise et leur adhésion au projet seront cruciales pour soutenir le développement des athlètes et des entraîneurs. Cette rencontre permettra aussi de poursuivre les échanges avec nos différents partenaires afin de consolider une vision commune et partagée du projet.

Le conseil des commissaires et la commission scolaire ont la conviction que ce projet s’inscrit en cohérence avec leur mission éducative et ils tendent la main à leurs partenaires pour en faire un succès collectif.