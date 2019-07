La Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs aide de nombreux élèves

La Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs comble les besoins de base d’élèves fréquentant les établissements sur le territoire de la MRC de Témiscouata et celle des Basques provenant de familles défavorisées. L’aide financière accordée depuis 2012 s’élève à 104 000 $.

Manon Morneault, coordonnatrice de la Fondation, a précisé à Info Dimanche que «ce montant a permis d’aider 459 personnes, soit 56 élèves dans les établissements d’éducation des adultes et 403 élèves des niveaux primaire et secondaire.» Pour l’année financière 2018-2019 qui s’est terminée le 30 juin dernier, la Fondation a octroyé 21 000 $ pour répondre à 95 demandes d’aide.

Afin d’améliorer leur parcours scolaire, ces élèves reçoivent vêtements, repas, lunettes et fournitures scolaires. La Fondation défraie aussi le cout d’activités parascolaires et civiles, tout cela dans un seul but, soit de favoriser leurs apprentissages, leur motivation et leur développement personnel. Ses interventions peuvent également aider les familles à identifier des solutions qui pourraient améliorer leur qualité de vie, leur fournir des outils pour traverser certaines épreuves, se sentir valorisées et autonomes.

La Fondation obtient les argents nécessaires à son œuvre en organisant quatre activités annuelles de financement : «On glisse pour la cause» en février au Parc du Mont Saint-Mathieu, «Souper de crabe et steak» en avril à Témiscouata-sur-le-Lac, «Demi-marathon du lac Témiscouata» en juin à Témiscouata-sur-le-Lac, et finalement le «Tournoi de golf bénéfice en septembre» à Pohénégamook pour l’édition 2020.

Le dernier évènement de l’année financière, le «Demi-marathon du lac Témiscouata», a rassemblé 379 participants le 23 juin dernier, provenant de 66 municipalités partout au Québec et du Nouveau-Brunswick. Pour les quatre rendez-vous de 2018-2019, la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a recueilli 20 269 $.

La lecture de ce texte vous donne le gout de participer à cet effort collectif pour la réussite scolaire de jeunes des Basques et du Témiscouata, vous pouvez faire un don à la Fondation en visitant le site web www.csfl.qc.ca/fondation ou par l’entremise de la page Facebook «Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs».