Un don pour venir en aide aux victimes d’agression sexuelle

Marie-Clarisse, une jeune étudiante de 19 ans a organisé une collecte de fonds pour le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

«Ça fait du bien de voir une jeune femme avec autant d’ambitions s’impliquer dans notre cause, nous sommes très fières d’elle», a tenu à souligner l’équipe du CALACS du KRTB.

La jeune femme, originaire de Rivière-du-Loup, entamera à l’automne prochain des études en science politique à McGill. C’est ce printemps que la jeune philanthrope a démontré un intérêt à l’organisme du KRTB afin d’organiser une collecte de fonds.

C’est grâce à de généreux donateurs tels que l’Association générale des étudiants du cégep de Rivière-du-Loup, du député conservateur Bernard Généreux et du Collège Notre-Dame que Marie-Clarisse a réussi à récolter 972 $ qu’elle a remis au CALACS du KRTB. La jeune Louperivoise avait aussi réussi à accumuler une partie de la somme lors de la nuit de l’interdit.

Le CALACS du KRTB est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux femmes de 14 et plus qui ont été victime d’agressions à caractère sexuel ainsi qu’a leurs proches. L’organisme offre aussi des ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires du KRTB.