Un tournoi de golf à l’image de la Maison Desjardins; simple et convivial

Le jeudi 27 juin se tenait le tournoi de golf annuel de la Fondation de la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB. Près de 150 personnes ont participé à cette classique pour ainsi permettre à la Maison de recevoir près de 40 000 $ pour appuyer sa pérennité. Un très beau succès!

Dans une formule renouvelée et différente, l’équipe du comité golf s’est permis de sortir quelque peu des sentiers battus. «Quand j’ai accepté la présidence d’honneur de ce tournoi, j’ai souhaité que l’on priorise deux éléments : intégrer ce tournoi à toute notre campagne majeure et faire de cette journée de golf, un moment différent, simple et convivial qui sera empreint de reconnaissance pour nos donateurs du KRTB qui sont toujours si généreux», a mentionné Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup agissant comme président d’honneur de ce tournoi 2019 de la Fondation.

L’objectif était de se faire une belle journée et une belle soirée dans un esprit décontracté comme si on recevait notre famille à la maison; terrasse avec BBQ, fauteuils et tables bistros, bouchées de qualité et ambiance lounge, tout était au rendez-vous pour se promener et discuter librement avec tous et chacun. Cette même ambiance feutrée que l’on retrouve à la Maison Desjardins.

La présence du porte-parole de la campagne de financement du projet Centre de Jour, Mario Dumont, a emballé les participants.

Autre élément fort de la journée, faire rayonner l’impact de la Maison sur tout le territoire du KRTB. On pouvait voir et gouter sur le terrain des produits locaux des quatre secteurs.

«En terminant, je souhaite remercier sincèrement les membres du comité golf : Cyr Dumas, Yvette Dumont, Hubert Lafortune, Yves Massé, Marc Thériault, qui ont cru et qui ont osé faire vivre cette formule renouvelée dont les participants en ont été ravis», a conclu Serge Ferrand. La Fondation remercie M. Ferrand, pour son temps, son dynamisme et sa générosité.

Les membres du comité organisateur sont déjà enthousiastes pour le rendez-vous de l’an prochain, le jeudi 18 juin pour un autre beau moment en famille…