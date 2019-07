La Manne rouge, je récolte : plus présente et dynamique que jamais

La Manne rouge, je récolte prépare actuellement sa saison 2019 afin d’offrir à sa clientèle des légumes et des pommes de qualité au cœur même de la ville de Rivière-du-Loup. Plusieurs nouveautés feront leur apparition et des classiques, aimés des visiteurs, reviennent avec force cette année. L’été 2019 s’annonce donc fertile pour l’organisation et pour l’équipe en place qui souhaite en faire profiter la population de toute la région.

La Manne rouge je récole aborde la saison 2019 sous le signe de la continuité. En effet, le responsable de la production maraichère de l’an dernier, Stéphane Lussier, a été nommé coordonnateur de l’organisme cette année. L’équipe, jeune et motivée, s’affaire à tout mettre en place pour répondre aux besoins des différentes clientèles de l’organisme. «À la demande générale, les paniers de légumes sont de retour», précise M. Lussier.

Les amateurs de légumes sans abonnement ne seront pas laissés de côté, puisque ceux qui souhaitent se les procurer pourront le faire au kiosque fermier situé au 316, rue Beaubien à Rivière-du-Loup. Le kiosque est ouvert les mercredis de 14 h à 17 h 30 ainsi que les jeudis et vendredis de 14 h à 17 h. «Notre fameux jus de pommes 100 % naturel sera aussi disponible», ajoute le coordonnateur.

Mentionnons également qu’une offre complémentaire de produits régionaux d’ici et d’ailleurs vient compléter la vente des produits de la Manne rouge. Notons aussi que pour compléter son offre de service auprès de sa clientèle, l’équipe de la Manne rouge, je récolte sera présente à six reprises au Marché public Lafontaine situé au Carré Dubé à Rivière-du-Loup. Elle proposera également ses produits au cœur de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage à raison de quatre fois dans l’été, les jeudis en fin de journée.

Comme l’organisation en a l’habitude depuis plusieurs années, le Carrefour d’initiatives populaires, partenaire de la première heure, continuera de recevoir en dons une partie de la récolte produite par l’organisme et ce, en tout au long de la saison. D’ailleurs, La Manne rouge, je récolte tient à remercier tous les partenaires et commanditaires qui soutiennent l’organisme et adhèrent à sa mission et à ses valeurs sociales. Elle remercie également ses précieux bénévoles qui donnent un coup de main depuis le début de la saison. Si vous souhaitez vous impliquer à la Manne rouge je récolte ou pour toutes informations concernant l’organisme, n’hésitez pas à communiquer avec Stéphane Lussier au 418 714-0906.