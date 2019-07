L'OBVNEBSL complète sa 9e année du programme éducatif Écol'Eau

La semaine dernière s’est terminée la 9e année du programme éducatif Écol’eau de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL).



Ce programme vise à sensibiliser les jeunes de niveau primaire et secondaire à l’importance de la protection de l’environnement et à la valeur de l’habitat du poisson. Au total, près de 375 élèves de 13 écoles primaires et secondaires ont pris part à différents volets de ce programme.



D’abord, près de 300 élèves du primaire ont eu la chance de côtoyer un aquarium-incubateur rempli d’œufs de saumons ou de truites. Ils ont pu suivre la transformation de ces œufs en alevins jusqu’à la mise à l’eau dans ces rivières respectives.



Aussi, deux écoles primaires se sont intéressées aux milieux humides. Ce sont plus de 75 élèves qui ont réalisé des expériences afin de découvrir le fonctionnement et les richesses d’un milieu humide. Une présentation, un atelier sur le réseau alimentaire des milieux humides, ainsi qu’une sortie terrain mettant tous leurs sens à l’éveil, ont été réalisés avec chaque classe. L’atelier et la sortie terrain sont du matériel éducatif nouveau de cette année pour l’OBVNEBSL.



Enfin, trois classes de deuxième secondaire se sont aussi intéressées aux milieux humides. Les élèves ont pu profiter d’une présentation sur le milieu humide et sa faune, en plus de participer à un jeu interactif du type jeopardy afin de tester les connaissances acquises lors de la présentation.



L’OBVNEBSL est une table de concertation mandatée par le gouvernement du Québec en vertu de la « Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection ». L’organisme a pour objectif d’assurer la protection à long terme et la mise en valeur des ressources en eau. L’approche utilisée est celle de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant (GIEBV) de concert avec les différents secteurs d’activités (municipal, communautaire, agricole, économique, etc.). L’OBVNEBSL élabore et met à jour un plan directeur de l’eau (PDE), en fait la promotion et assure le suivi de sa mise en œuvre.