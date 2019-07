Lancement du site Internet revenudebase.ca

Le 17 septembre, l’Alliance revenu de base des régions Est (ARBRE) annonçait son intention de consulter la population de l’Est du Québec sur l’idée d’expérimenter une assurance-revenu de base dans les régions du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Neuf mois plus tard, cette intention de l’ARBRE a germé dans les esprits des alliés pour conceptualiser un modèle, des outils et une plateforme de réflexion collective sur son projet.

Le site revenudebase.ca prend donc vie. L’interactivité sur la proposition se bonifiera graduellement, mais se limitera d’abord à une correspondance par messages privés. Les idées proposées seront classées et diffusées aux alliés et au public, tant sur le site que durant les assemblées et rencontres citoyennes prévues pour faire évoluer la proposition.

Il sera aussi possible de consulter les sections d’articles et de vidéos que des personnes alliées publieront sur la proposition ou la démarche de réflexion. Diverses références sur le sujet du revenu de base seront aussi accessibles.

De plus, revenudebase.ca présentera les alliés, des personnes et des organisations impliquées jusqu’à maintenant dans l’initiative de l’ARBRE visant à promouvoir l’expérimentation d’une assurance-revenu de base dans l’Est du Québec sur une durée de 20 ans.

Les groupes et personnes alliées ont accès à un Salon conférence qui leur permettra de joindre à distance les diverses rencontres de l’ARBRE et contribuer à la conception collective d’une proposition de recherche action d’envergure inter régionale sur le revenu de base. Un bulletin de liaison assurera dès l’automne la diffusion des nouvelles et des calendriers de rencontres et d’évènements.