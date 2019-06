Un succès pour le rassemblement de motos de Saint-Simon

Comme par les années antérieures, le rassemblement de motos de Saint-Simon du 16 juin dernier a été un vif succès. Les motards ont bien répondu à l’invitation puisqu’on a dénombré tout près de 380 motos.

Avec la population locale, l’église était pleine au point où plusieurs fidèles étaient debout pour participer à cette célébration rythmée.

Plusieurs ont profité de l’accueil café et bagels et du diner pizza et hot-dog. Un tel évènement ne peut avoir lieu sans l’aide de bénévoles. La direction tient souligner leur implication, tout comme elle remercie les participants qui ont donné à cette journée un air de fête.