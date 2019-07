Les membres de Commerce International Québec réunis à Rivière-du-Loup

Les membres de Commerce International Québec, dont Innov & Export PME du Bas-Saint-Laurent fait partie, se sont réunis la semaine dernière à Rivière-du-Loup afin de participer à plusieurs activités de formation et de transfert d’expertise.

Ce réseau, regroupant les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), a pour mandat d’accompagner les entreprises du Québec dans leur développement à l’international. L’assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée à cette occasion, a également permis de dévoiler les retombées de la dernière année.

La présidente sortante, Carole Doussin, commissaire à l’international chez Innov & Export PME, a souligné le travail exceptionnel accompli par les ORPEX au cours de l’année. Ces derniers ont appuyé plus de 3 605 entreprises, une augmentation de près de 15 % par rapport à l’an dernier. «Ces entreprises ont profité de plans de commercialisation à l’international, de services-conseils, de diagnostics à l’exportation, de formations et d’autres services qui leur ont permis améliorer leur capacité à l’exportation», souligne Mme Doussin.

Parmi leurs nombreuses réalisations, les 16 ORPEX membres du réseau de Commerce International Québec ont notamment offert 665 formations en développement des affaires, élaboré 166 plans d’affaires à l’international et effectué 199 diagnostics export.

Cette année, Commerce International Québec a également organisé la première édition du Gala MercadOr Québec, le seul évènement qui célèbre les succès des entreprises exportatrices québécoises. Le 7 novembre dernier à Laval, le gala a permis de couronner 8 grands gagnants parmi une centaine d’entreprises finalistes sélectionnées dans chacune des régions du Québec. La soirée et le salon de l’exportation et du financement qui précédait le gala ont attiré plus de 600 participants au Château Royal à Laval.

C’est un conseil d’administration renouvelé qui prendra les rênes cette année. Nadine Brassard, directrice générale et commissaire à l’international de SERDEX International, succèdera à Carole Doussin à la présidence. Mme Brassard dirige l’ORPEX du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plus de 10 ans. La présidente sortante, Carole Doussin, siègera au conseil à titre d’administratrice.