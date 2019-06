Une 8e édition réussie pour la Journée des familles au Témiscouata

La Journée des familles au Témiscouata, en se joignant à la Fête des voisins de Témiscouata-sur-le-Lac, a connu un record de participation pour sa 8e édition. Le 1er juin dernier, 154 familles totalisant 524 personnes ont participé aux activités au Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac. Le comité organisateur se dit très heureux de la réussite de l’évènement.

Une panoplie d’activités gratuites ont fait partie de cette journée pour le plus grand plaisir de tous. Le parcours de BMX, le Bubble soccer, le spectacle d’Ariane DesLions et sa quincaillerie musicale, les jeux gonflables, les mascottes et le maquillage ont fait le bonheur des petits et des grands. De plus, les kiosques ont permis de faire connaitre les services offerts aux familles dans la communauté.

Le comité organisateur composé de Re-Source Familles, Acti-Familles, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, la Maison de la famille du Témiscouata et de COSMOSS Témiscouata remercie ses partenaires financiers ainsi que toutes les familles qui ont contribué à faire de cette journée un succès!

C’est un rendez-vous pour la prochaine édition qui se déroulera à Packington en 2020.