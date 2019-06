Tournoi de golf du Club Richelieu de Saint-Cyprien : une présidence d’honneur de prestige

Pour la 15e édition de son tournoi de golf, le Club Richelieu de Saint-Cyprien est heureux de souligner l’implication de Denis Gosselin de Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien à titre de président d’honneur de cette importante activité de financement.

Celle-ci se déroulera le samedi 10 aout prochain au magnifique terrain du Club de Golf de la Vallée du Témiscouata à Saint-Louis-du-Ha! Ha! Plus de 60 golfeurs(euses) sont attendus et le président du club, Pierre Bélanger, invite les intéressés(es) à participer soit au golf ou lors du souper animation.

Chaque année, le Club Richelieu s’associe à une personnalité d’affaires du milieu de manière à souligner son implication au développement économique de Saint-Cyprien.

«Ces personnes sont indispensables tant au niveau de la création d’emplois que l’apport économique de notre milieu. Merci à Denis Gosselin» souligne Pierre Bélanger.

Ce tournoi permet d’amasser plus de 3 000 $ qui seront entièrement dédiés à la cause du développement des jeunes de la collectivité. Soulignons que le Club Richelieu a remis plus de 40 000 $ aux groupes ou individus depuis 15 ans.

Dernièrement la Maison des jeunes, l’Auberge la Clé des Champs, le Club de patinage artistique et l’école de Saint-Cyprien ont reçu des sommes importantes pour leur activité.

C’est donc un rendez-vous samedi le 10 aout. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le président au 418-963 2272 ou par e-mail à [email protected]