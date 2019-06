Le chantier de la rue Frontenac s’amorce ce jeudi

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite rappeler aux citoyens que des travaux de pavage s’amorceront ce jeudi 27 juin sur la rue Frontenac, de la rue Saint-Pierre au boulevard Armand-Thériault.

Concrètement, l’opération permettra de refaire à neuf le pavage de la rue, de construire un trottoir du côté nord, d'aménager des bordures pour sécuriser les intersections et les entrées et, finalement, de construire un dos-d’âne allongé semblable à celui de la rue des Marguerites, pour sécuriser la traverse piétonnière vis-à-vis la sortie des autobus de l’école secondaire.

Le chantier devrait s’échelonner sur une période d’environ 4 semaines, un échéancier qui pourrait légèrement fluctuer selon les imprévus ou la météo.Pendant les travaux, la portion de la rue Frontenac concernée sera complètement fermée à la circulation. Le détour se fera par les rues Saint-Pierre et Saint-Henri, ainsi que par les boulevards Armand-Thériault et de l’Hôtel-de-Ville. Tout comme lors du chantier de la rue Saint-Pierre, des arrêts dans toutes les directions seront installés à l’angle du boulevard Armand-Thériault et de la rue Frontenac.

Pour leur part, les citoyens du secteur des rues Laval et des Érables devront circuler par la rue Saint-Pierre au lieu de la rue des Rosiers. Ils ont d’ailleurs reçu une lettre il y a quelques semaines les informant des détails, tout comme les institutions situées à proximité. Un accès au Centre de la petite enfance situé au cœur de la zone des travaux sera par ailleurs maintenu. Les parents concernés ont déjà reçu via la direction de l’établissement les informations nécessaires.

De façon générale, les travaux de pavage au centre-ville et sur les axes centraux de circulation sont effectués avant l’amorce de la saison touristique. Dans ce cas, on a préféré attendre la fin des classes afin de minimiser l’impact sur les élèves et les transporteurs scolaires, à plus forte raison en période d’examens de fin d’année. La Ville remercie les citoyens de leur habituelle collaboration et les invite à redoubler de prudence aux abords du chantier, qui permettra de redonner fière allure à une rue fort achalandée.