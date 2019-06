Co-éco lance sa campagne de sensibilisation estivale 2019

L’été est officiellement commencé chez Co-éco avec l’embauche d’un agent de sensibilisation qui sillonnera le Kamouraska, la région de Rivière-du-Loup et Les Basques afin d’encourager les citoyens à adopter de bonnes pratiques pour la gestion de leurs déchets, notamment par l’utilisation du bac brun et la promotion des bonnes pratiques de récupération.

Vous aurez la chance de rencontrer Élie Anctil, l’agent de sensibilisation pour l’été 2019, lors de différents évènements municipaux et festivals de votre municipalité. Ainsi jeunes et moins jeunes pourront tester leurs connaissances sur la biométhanisation et le recyclage en tournant la roue du bac brun ou encore en relevant le défi du tri. Le kiosque d’information est également l’occasion d’échanger trucs et astuces avec les citoyens.

De plus, une tournée des bacs bleus aura lieu à la ville de La Pocatière afin d’aider les citoyens et répondre à leur question concernant le tri des matières recyclables. Cette tournée se tiendra au mois de juillet avant le passage du camion de collecte et un billet de sensibilisation, sous la forme d’un accroche-bac, vous sera distribué lors de la tournée. Avec ce billet, vous courrez la chance de gagner une trousse écologique fournie en partenariat avec IGA La Pocatière et le fond Éco IGA par le Jour de la Terre!

Vous apprendrez ainsi quelques faux pas à éviter pour devenir un véritable maître du bac bleu grâce aux observations effectuées par l’agent de sensibilisation sur le contenu du bac lors de la collecte des matières recyclables dans votre municipalité. Découvrez si le pouvoir du recyclage est en vous et partagez la bonne nouvelle.

La campagne de sensibilisation est rendue possible grâce à la contribution de nos partenaires, les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques, la ville de La Pocatière ainsi que le programme d’emploi d’été Canada.