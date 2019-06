Inauguration de la Brasserie Ras L’Bock à La Pocatière

Dans une ambiance festive et un parterre de près d’une centaine de personnes, les propriétaires de la Brasserie Ras L’Bock, Alexandre Caron, David Lebel et Julien Chouinard, ont inauguré le 20 juin leur usine pocatoise de production de bière en canettes.



Érigée au coût de 2,3 M$, cette nouvelle usine permettra aux entrepreneurs de quintupler la production annuelle de l’entreprise et de voir leurs bières distribuées partout au Québec. Les nouvelles installations proposeront également une boutique où les clients pourront se procurer les produits brassicoles pour emporter.



Les propriétaires de la Brasserie Ras L’Bock ont bénéficié d’appuis financiers importants pour la réalisation de cet ambitieux projet, notamment le Fonds d’investissement Côte-du-Sud, Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, Investissement Québec, la Ville de La Pocatière, le Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet et Développement économique La Pocatière.



Selon Sylvain Hudon, maire de la Ville de La Pocatière, la municipalité était toute indiquée pour accueillir cette nouvelle usine compte tenu du rôle important et reconnu de celle-ci dans la transformation alimentaire, particulièrement dans le domaine de la recherche et du développement avec les entreprises du CDBQ ainsi que des formations offertes à l’Institut de technologie agroalimentaire, campus La Pocatière. Il se réjouit évidemment de la quinzaine d’emplois créés dans le Parc de l’Innovation.



Alexandre Caron ajoute que les propriétaires de Ras L’Bock désirent être partie prenante de la communauté en s'impliquant à plusieurs niveaux pour le développement, non seulement du créneau de la bière, mais aussi plus largement du développement économique et touristique régional.