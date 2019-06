SADC: une 30e année au service du développement

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup tenue ce mercredi 19 juin, le président réélu pour un second mandat, Pascal Giard, et le directeur général, Gilles Goulet, ont fait état des réalisations et des résultats de l’exercice financier 2018-2019 qui démontrent une fois de plus l’importante contribution de la SADC au développement socio-économique durable de la MRC de Rivière-du-Loup, et ce, pour une trentième année consécutive.

En effet, par le biais de ses divers fonds d’investissement, la SADC a réalisé, durant la dernière année, des investissements pour un montant total de près de 2,1 Million $ qui ont contribué à la concrétisation de plus de 70 projets générant des investissements d’une valeur totale de près de 26 millions $. Grâce à ces investissements, ce sont 406 emplois qui ont été créés et/ou maintenus dans des entreprises œuvrant dans divers secteurs d’activité économique. Depuis la création de ses fonds, c’est près de 30 Millions $ que la SADC a investis dans des entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup, tous secteurs d’activité économique confondus, soit 12 fois le montant de la mise de fonds du gouvernement fédéral.

Outre l’aide technique professionnelle dont ont bénéficié 233 clients et la promotion de l’entrepreneuriat, la SADC a réalisé des interventions auprès de plusieurs entreprises dans divers domaines reliés à la gestion des affaires. Nous avons également apporté un appui et un suivi à des projets tels que celui connu sous le nom de «La manne rouge, je récolte», le Marché public Lafontaine qui en sera à sa 10ième saison d’opération, la Corporation Espace Centre-ville et le projet d’expérimentation de la culture du noisetier, pour ne nommer que ceux-ci.

Par ailleurs, plusieurs projets réalisés en partenariat ont fait partie du quotidien de l’équipe de professionnel(le)s de l’organisme durant la dernière année et seront encore d’actualité au cours des prochains mois. Pour n’en citer que quelques-uns, des actions en support aux entreprises en matière d’innovation sont planifiées de même que dans les sphères d’activité suivantes : relève entrepreneuriale, développement durable et utilisation accrue du potentiel du Web en matière de commercialisation. Ces quatre (4) champs d’action recevront une part importante de notre attention durant la prochaine année, et ce, de concert avec divers partenaires en mesure de mettre l’épaule à la roue.

Au terme cette rencontre annuelle, le président s’est dit très fier du travail accompli et a profité de l’occasion pour adresser de sincères remerciements aux bénévoles impliqués à la SADC de même qu’à l’équipe de travail, aux collaborateurs et divers partenaires qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de notre mission.