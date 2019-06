Tollé concernant l’euthanasie de 11 chats à Saint-Jean-de-Dieu

Aux prises avec une problématique de chats errants, la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu s’est vue forcée d’agir et a demandé l’euthanasie de 11 chats mal en point, après les avoir gardé pendant neuf jours dans l’espoir de les sauver ou de leur trouver un refuge.

Une publication partagée sur les réseaux sociaux dénonce que la municipalité ait «utilisé la mise à mort comme moyen de gestion animalière pour régler un problème de chats errants», ce qui a soulevé l’ire des internautes.

«Cela fait quelques années qu’on recevait des plaintes de citoyens en raison d’une présence animale importante dans une propriété privée. Il en émanait une forte odeur d’urine qui se rendait chez le voisinage. La propriétaire d’une maison voisine a fait une offre d’achat sur la maison qui a été acceptée, dans le but de la démolir, de nettoyer le site et de se débarrasser de ce problème», raconte le directeur général de la Municipalité, Daniel Dufour. Les deux résidents se sont trouvé un autre logis, où il leur est interdit de posséder des animaux. Les chats erraient dans tout le quartier, dans le secteur de la rue Ouellet. Les employés municipaux ont été en mesure d’en capturer 11 et les ont mis dans des cages en attendant de pouvoir les relocaliser.

«Notre règlement municipal est clair, après trois jours, il faut leur trouver une famille d’adoption ou les euthanasier. Nous avons accepté d’attendre neuf jours, puisqu’une dame qui avait un lien avec un refuge animal m’avait convaincu. À la date convenue, nous étions sans nouvelles, alors nous avons demandé à un vétérinaire d’euthanasier les chats, qui étaient en mauvaise santé et dont certains étaient porteurs de maladies contagieuses comme la teigne», précise M. Dufour.

Il ajoute que si les animaux avaient été en bonne santé, la situation aurait pu être différente. Des employés municipaux devaient nettoyer chaque jour les cages, et selon lui, il fallait prendre une décision, puisque s’occuper d’animaux errants n’est pas dans leur mandat. C’est la première fois que Saint-Jean-de-Dieu est aux prises avec une problématique animalière de cette ampleur. «Normalement, après trois jours, nous trouvons une famille d’adoption et nous évitons l’euthanasie. C’est une situation unique dans l’histoire de la Municipalité», conclut le directeur général de Saint-Jean-de-Dieu.

Le règlement 406 concernant les animaux, entériné par la Municipalité, stipule qu’il est «interdit de garder dans une unité de logement ou sur le terrain où est située cette unité d’occupation, plus de trois chats».