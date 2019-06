Mario Dumont sera présent lors du tournoi de golf annuel de la Maison de soins palliatifs du KRTB

Dans le contexte de campagne majeure de financement de la Fondation de la Maison de soins palliatifs du KRTB, cette dernière accueillera comme joueur, lors de son tournoi de golf annuel le jeudi 27 juin, Mario Dumont, porte-parole de la campagne.

Convaincu de l’importance de la Maison de soins palliatifs pour la communauté du KRTB et de son rôle précieux, M. Dumont avait accepté d’agir à titre de porte-parole de la campagne majeure de financement de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs en janvier dernier. Il profitera de sa venue au tournoi de golf pour mobiliser les autres joueurs autour du projet de Centre de jour spécialisé en soins palliatifs et de l’importance d’assurer la pérennité des soins et des services offerts sans frais aux personnes malades et à leurs familles par la Maison Desjardins.

Depuis maintenant 10 ans, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes en fin de vie. Les soins et les services qui y sont offerts s’adressent à la population du KRTB, ce qui représente un bassin de population d’environ 85 000 personnes. Elle accueille annuellement 120 personnes et offre aux personnes malades ainsi qu’à leurs proches un soutien essentiel.

La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a pour mission de subvenir aux besoins en termes de financement privé de la Maison. Elle développe, organise et promeut constamment de nouvelles initiatives de financement, appuyées par des actions de communication réalistes et des témoignages sincères de reconnaissance à l’intention de ses donateurs et bienfaiteurs.

Pour inscription, communiquez au 418-860-9370 ou [email protected]