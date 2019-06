Recherche en biologie : une bourse accordée à deux étudiants du Cégep

Justine Sirois de Rivière-du-Loup et Nicolas Dubé de Saint-Clément, étudiants en Sciences de la nature au Cégep de Rivière-du-Loup, ont reçu chacun une bourse de 5 000 $ du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) pour effectuer un stage d’été avec le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) en collaboration avec le fab lab Fabbulle du Cégep.

Pour une durée de 10 semaines, les étudiants collaboreront, entre autres, aux travaux de recherche portant sur le traitement biologique des effluents de drainage minier acide et sur le développement d'un bioplastique thermorésistant pour l'impression 3D. Ils seront sous la supervision de Habib Horchani et Benoit Pigeon, enseignants-chercheurs au Cégep, ainsi que Jérôme Frédéric Bouchard, gestionnaire du fab lab.

Le programme de bourses pour stages d'été au collégial a pour but d'encourager les étudiants des collèges, des écoles gouvernementales et des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) à s'initier au monde de la recherche dans l'un des domaines couverts par le FRQNT.

L’équipe du GREB se spécialise en recherche biotechnologique et offre un accompagnement personnalisé aux entreprises, institutions et instances gouvernementales notamment dans les domaines de la biométhanisation, enzymologie et traitement de l’eau. Quant à lui, le Fabbulle est un laboratoire de fabrication numérique en milieu académique.