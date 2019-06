L’engagement de treize directeurs généraux du Bas-Saint-Laurent à l’honneur 

À l’occasion du 80e congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui se déroulait du 12 au 14 juin au Centre des congrès de Québec, 13 directeurs municipaux de la région ont mérité un prix Hommage à l’engagement municipal, lors du banquet d’ouverture.

«Les directeurs généraux, les professionnels et le personnel cadre jouent un rôle majeur pour assurer la bonne gestion des municipalités. Cela nécessite une grande polyvalence et une capacité d’adaptation hors du commun. Leur engagement de longue date constitue un atout majeur pour les municipalités du Québec. L’ADMQ est très fière de travailler pour ces membres en les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel», a souligné Sophie Antaya, présidente de l’ADMQ.

Trois d’entre eux ont souligné leurs 20 ans d’implication, soit Stéphane Forest pour Saint-Gabriel-de-Rimouski, Nathalie Blais pour Saint-Joseph-de-Kamouraska et Chantal Bouchard, pour Saint-Eusèbe. Mychelle Levesque pour Kamouraska et Danielle Rousseau pour Saint-Eusèbe comptent 25 ans d’expérience. De plus, Daniel Dufour pour Saint-Jean-de-Dieu, Linda Imbeault pour Grosses-Roches, Charlyne Morin pour Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Danielle Ouellet, pour Notre-Dame-de-Neiges comptent 30 années d’engagement. Quatre directeurs généreux ont souligné leurs 35 ans à l’emploi de leur municipalité, soit Denis Moreau pour Packington, Line Caron pour Saint-Clément, Lyne Dumont pour Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Nancy Rioux pour Saint-Médard.

Sous le thème La force du nombre, le 80e congrès annuel de l’ADMQ a été l’occasion pour quelque 620 membres de l’ADMQ d’assister à une trentaine d’ateliers et de conférences.