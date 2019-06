Défi Everest développe un outil pour les municipalités

En réponse aux nombreuses demandes reçues au cours du printemps, l’équipe du Défi Everest a développé un outil pour guider les municipalités souhaitant accueillir l’événement dans leur milieu.

«Cet outil rassemble les informations nécessaires aux communautés désireuses de recevoir un Défi Everest, notamment sur les spécifications techniques, les responsabilités des milieux hôtes ainsi qu’une liste de diverses autorisations pouvant être requises», explique Valérie Tremblay, coordonnatrice.

Le cahier de charge est désormais disponible à tous les milieux intéressés à partir du site internet au www.defieverest.com/organiser.

«Ce document recueille également des renseignements concernant le soutien offert aux comités organisateur par l’administration du Défi. L’organisation d’un événement demande des mois de préparation et nécessite l’implication de plusieurs personnes. Afin d’assurer la réussite de l’événement et la sécurité des participants, il est essentiel de penser à tout, même aux petits détails. C’est avec fierté que le Défi Everest accompagne le comité local afin de permettre la réalisation de son événement et d’en faire un moment inoubliable», conclut Mme Tremblay.

Le Défi Everest est un organisme à but non lucratif qui propose aux communautés un outil concret et accessible à toute la population pour l’intégration de saines habitudes de vie par la marche sur dénivelé urbain jumelé à une vaste collecte de fonds dont les bénéficiaires sont les organismes de la région hôte. Visitez le www.defieverest.com/quest-ce-quun-defi pour en apprendre davantage.