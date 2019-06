Gaston Pelletier honoré par la Coopérative funéraire des Eaux vives

Dans le cadre du 25e congrès annuel de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, présenté à Rivière-du-Loup, le conseil d’administration et la direction générale de la Coopérative funéraire des Eaux vives ont honoré le premier membre fondateur de la coopérative, Gaston Pelletier.

«Si la coopérative funéraire des Eaux vives existe, c’est parce que des individus de la région ont dû mettre l'énergie nécessaire pour qu'en 1998, notre coopérative naisse. J'aimerais, au nom de tous les membres du conseil d'administration, souligner l'apport exceptionnel d'un individu en particulier. Il s'agit du premier membre de la coopérative, membre numéto 1, et président fondateur en 1998-1999, en l'occurrence Gaston Pelletier», a souligné Michel Rancourt, secrétaire et ancien président du conseil d’administration.

Une œuvre de verre de chez Art Académie, créée par l’artiste Joane Michaud, a été remise à M. Pelletier par M. Bernard Cyr, président, ainsi que M. Michel Rancourt, secrétaire du conseil d’administration.

La Coopérative funéraire des Eaux vives compte maintenant plus de 3600 membres actifs et quatre centres de service (Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac, St-Honoré et Rivière-du-Loup).