La SOPFEU rappelle les règles de sécurité pour des célébrations en toute sécurité

À l’approche des célébrations de la Fête nationale, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rappelle aux Québécois d’être vigilants dans leurs déplacements et leurs activités en forêt. Le nombre d’incendies de forêt de cause humaine tend à augmenter lors des longues fins de semaine de congé en raison de la présence plus importante de villégiateurs en forêt.

De plus, les prévisions météorologiques annoncent du beau temps et la présence de vents qui varieront de modérés à forts, ce qui fera augmenter le danger d’incendie dans plusieurs régions. La SOPFEU tient donc à rappeler certaines règles de sécurité qui permettront de profiter des festivités en toute quiétude.

Pour un feu de camp sécuritaire

S’informer auprès de sa municipalité sur la règlementation en vigueur;

Se renseigner sur le danger d’incendie sur le site Internet ou l’application mobile de la SOPFEU;

Choisir un endroit dégagé loin des fils électriques et des arbres, sur une terre battue;

Délimiter le périmètre par des roches ou des briques;

Avoir une source d’eau importante à proximité ou du sable;

Rester sur les lieux en tout temps;

Garder à proximité des outils manuels tels qu’une pelle ou un râteau;

Dégager le tour du feu sur une largeur d’au moins 5 fois sa hauteur;

S’assurer que le feu soit complètement éteint avant de quitter les lieux.

Pour des feux d’artifice sécuritaires

Valider que la règlementation municipale le permet;

S’installer loin des secteurs boisés;

Dégager le lieu d’allumage de toute matière combustible;

Allumez les pièces pyrotechniques sur une surface dure, plane et à niveau afin d’assurer qu’elles soient stables;

Ayez sous la main un seau de sable, de l’eau et un extincteur d’incendie qui fonctionne;

Inspecter le site après l’activité pour s’assurer qu’aucune combustion ne persiste.

Pour en savoir plus, la SOPFEU invite les citoyens à consulter la section III – 7 du Règlement sur la protection des forêts, qui prévoit les règles applicables lorsque l’on fait un feu à ciel ouvert, tel un feu de camp.

Depuis le début de la saison de protection au Québec, les 86 incendies combattus en zone de protection intensive ont affecté 5 617 hectares de forêt. En moyenne, 460 incendies sont allumés chaque année affectant plus de 36 000 hectares de forêt au Québec. La SOPFEU tient à rappeler qu’environ 76 % des incendies sont imputables à l’activité humaine. La collaboration de tous demeure essentielle pour en réduire le nombre.