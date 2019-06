La traverse se joint à la campagne embarquemonloup.com

La Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon embarque dans la vague et se joint à Tourisme Rivière-du-Loup comme partenaire diffuseur dans le cadre de la deuxième année de cette importante campagne de promotion de la destination.

Le visuel, qui circule depuis l’an passé grâce à un partenaire majeur l’entreprise Transport Rivière-du-Loup, prend donc un nouveau virage. Six panneaux affichant ce visuel seront bien en vue à différents endroits sur le traversier maximisant ainsi l’impact de cette action.

L’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup continue ainsi son opération charme avec la mise en valeur de ses incontournables : nos couchers de soleil, nos plus belles grèves, les îles et phares, le Parc Kiskotuk, les croisières, le parc des Chutes, le centre-ville et le Vieux Rivière-du-Loup.

EMBARQUEMONLOUP.COM

Rappelons que ces visuels, «Embarquemonloup.com…direction Rivière-du-Loup » et « Embarquemonloup.com…découvrez nos incontournables» affichés sur le traversier et les remorques, se veulent une stratégie pour attirer l’attention des gens et piquer leur curiosité afin de les inciter dans un premier temps à visiter le site web de Tourisme Rivière-du-Loup. Cette adresse les dirige directement sur une « landing page » qui met en valeur les incontournables de la région et ainsi continuer de créer un effet « wow » ! Ils peuvent par la suite naviguer librement sur notre site web et découvrir tout ce que notre magnifique région a à leur offrir.

UN PRIX DESJARDINS

La première année de cette campagne s’est terminée sur une bien belle note! En effet, dans le cadre du Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Desjardins a décerné à l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup le « Prestige Grande Distinction Desjardins ». Cet honneur a couronné cette première année et se voulait annonciatrice d’une autre année tout aussi exceptionnelle.