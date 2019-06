Les traverses piétonnières colorées de retour à Rivière-du-Loup

Les automobilistes ont été nombreux à remarquer de la couleur sur la chaussée lors de leur passage à l’angle des rues Lafontaine et Fraser, ce mercredi 19 juin, et ce n’était pas un rêve. Après avoir connu un beau succès l’été dernier avec son projet, la Ville de Rivière-du-Loup a décidé de récidiver cette année avec la réalisation de traverses piétonnières fleuries.

Une fois de plus, les œuvres, colorées et originales, sont celles de l’artiste locale Joane Michaud de l’Art Académie. La traverse située au coin des rues Fraser est Lafontaine est la première à être habillée de ses couleurs d’été, mais des dessins ont également fait leur apparition à l’entrée du marché public (carré Dubé).

«Cette nuit, les fleurs ont poussé sur la rue à Rivière-du-Loup […] Pour la deuxième année, j'ai peint un décor différent, mais je l'espère aussi festif, en hommage à l'été si agréable au Bas-Saint-Laurent», a partagé l’artiste sur les réseaux sociaux.

Évidemment, l’objectif de la Ville de Rivière-du-Loup est de contribuer à un paysage urbain attrayant et de rendre le centre-ville plus dynamique. Déjà, on promet d’autres surprises dans les prochaines semaines.

Sur les réseaux sociaux, les citoyens ont été nombreux à saluer l’initiative.