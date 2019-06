À vos cours d’eau, suivez le guide

En ce mois de l’eau 2019 (et en ce début d’été), les 4 OBV du Bas-Saint-Laurent vous présentent une carte interactive facilitant la découverte des plans d’eau de la région.

Réalisée grâce au Fonds de rayonnement des régions du Bas-Saint-Laurent, l’application 100 % gratuite est disponible sur le site Internet d’OBAKIR.

Kayak, canot, baignade, planche à pagaie, plongée… autant d’activités estivales facilement repérables sur l’application mobile développée ici même au Bas-Saint-Laurent par la compagnie ONDAGO.

«Par cet outil, nous souhaitons encourager la population à explorer le territoire et profiter pleinement des magnifiques lacs et rivières du Bas-Saint-Laurent. Aussi, nous désirons protéger cette belle, mais fragile, ressource qu’est l’eau», a mentionné Véronique Dumouchel, directrice générale OBAKIR.

L’outil permet également la sensibilisation aux plantes aquatiques exotiques envahissantes puisqu’il identifie les lacs où la présence de myriophylle à épis a été détectée.

Le myriophylle à épis est une espèce végétale qui se propage rapidement à l’aide de petits fragments de tige. Sa présence est nuisible autant pour les plaisanciers que la vie aquatique. Une inspection visuelle des équipements et embarcations et un nettoyage permettent de prévenir sa propagation. Le moyen le plus efficace pour lutter contre le myriophylle à épis ? La prévention !